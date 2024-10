SWR3 New Pop Festival 2024: Benjamin Ingrosso

Auf der Bühne schafft Benjamin Ingrosso es, total nahbar für seine Fans und gleichzeitig Rockstar-mäßig supercool zu sein. Er steht dort in einem knallroten Lederanzug, mit darauf abgestimmtem roten Mikrofon. "Die Bühne ist der Ort, an dem ich mich am allerwohlsten fühle. Zu performen fällt mir leicht, denn es ist das, was ich am besten kann", sagt Benjamin. Seine Songs klingen live nach einer Mischung aus Pop, Rock und Funk und sind sehr eingängig. Schon nach einmal Hören kann man direkt den Refrain von Songs wie "Better Days" und "Look Who's Laughing Now" mitsingen.