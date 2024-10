SWR3 New Pop Festival 2024: Àsdis

Mit diesem Song katapultierte sich Ásdís in die Charts und auf die Liste vieler anderer DJs und Produzenten. Es folgten Hits wie "Gravity" zusammen mit Twocolors und "Beat of Your Heart" mit Purple Disco Machine. Mit Rita Ora arbeitet Ásdís auch zusammen. Sie schrieb für den britischen Superstar das Lied "Waiting for You" - und singt darin auch im Hintergrund mit.