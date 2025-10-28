Hauptnavigation

  SWR3 New Pop Festival 2025 - Michael Schulte
SWR3 New Pop Festival 2025 - Michael Schulte

Zum 30. "New Pop Festival" steht Michael Schulte endlich auf der Bühne. Mit gefühlvollem Gesang, ehrlichem Songwriting und seiner authentischen Art sind seine Konzerte regelmäßig Highlights. Seit seinem Durchbruch beim ESC 2018 zählt er zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern. Mit Hits wie "You Let Me Walk Alone", "Back to the Start" und "Waterfall", dem meistgespielten Song im deutschen Radio 2023, begeistert der Singer-Songwriter Fans europaweit. Seine Karriere begann 2007 mit Coversongs auf YouTube. Damals noch schüchtern und zurückhaltend, ist er heute ein Popstar, der bereits über 1,3 Milliarden Streams gesammelt hat.

Datum:
Sendetermin
28.10.2025
03:00 - 03:45 Uhr

