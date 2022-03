Kultur

SWR3 New Pop 2021 - Wrabel

Der 32-jährige Popkünstler Wrabel aus Los Angeles hat sich viele Jahre einen Namen in der Branche als Songwriter für andere gemacht. Mit "Nothing But The Love" landet er den ersten eigenen Hit. Zu seinen Kunden gehörten Stars wie die Backstreet Boys, Ellie Goulding und Adam Lambert. Mit Pink, Kesha oder Kygo hat er schon erfolgreich kollaboriert. Im September 2021 erscheint pünktlich zum "SWR New Pop 2021" sein Debütalbum "These Words Are All For You."

Produktionsland und -jahr:

Datum: 22.02.2022