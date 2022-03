Kultur

SWR3 New Pop 2021 - Tom Gregory

Der 25-jährige Brite Tom Gregory ist ein Phänomen. Er scheint seine Hits wie "Run To You", "Fingertips" oder "Never Let Me Down" zusammen mit dem DJ-Projekt VIZE aus dem Ärmel zu schütteln.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 22.02.2022