Styriarte 2024 - Aus der neuen Welt

Mei-Ann Chen, Styriarte Youth Orchestra

Quelle: ORF / styriarte / Nikola Milatovic

Wenn das keine Musik für ein "Youth Orchestra" ist! Was Antonín Dvorák den New Yorkern als seine Neunte Sinfonie vorstellte, "rockte" nicht nur die ehrwürdige Carnegie-Hall, sondern bald auch die ganze Welt. Eine "Neue Welt" der Rhythmen, Farben und Emotionen, wie geschaffen für junge Musikerinnen und Musiker.



Programm:



Florence Price: Dances in the Canebrakes

Antonín Dvořák: Symphonie Nr. 9 in e, "Aus der Neuen Welt"



Besetzung:



Inszenierung: Adrian Schvarzstein

Musikalische Leitung: Mei-Ann Chen

Styriarte Youth Orchestra