Styriarte 2023: Eroica

Sie gilt als eines der beliebtesten und meist gespielten Werke des Großmeisters. Die taiwanesisch-amerikanische Dirigentin Mei-Ann Chen steht am Dirigentenpult des Styriate Youth Orchestra, einem Symphonieorchester mit bestqualifizierten jungen internationalen Musiker:innen.



Das mitreißende Konzert fand am 14. Juli in der Helmut-List-Halle in Graz statt - nicht zufällig der Tag, an dem die Französische Revolution ausbrach und französische Bürger die Bastille stürmten.