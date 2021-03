Kultur

Startrampe Spezial: Support your local Lieblingsfestival (2/2)

Im Sommer 2020 hätte erstmals das "Zauberberg Open Air" stattfinden sollen. Wegen Corona ist die Premiere erst 2021. "Startrampe"-Host Fridl Achten war trotzdem in Niederbayern. In dieser Folge trifft er Valentin Michetschläger, Fabian Hölzlberger und Marlies Resch, die Verantwortlichen vom "Zauberberg Open Air" in Perlesreut. Im Fokus der Sendung steht die ambitionierte Münchner Indie-Pop-Band Matija, die Teil des Festival-Line-ups war.

Datum: 09.03.2021