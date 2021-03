Kultur

Startrampe Spezial: Support your local Lieblingsfestival (1/2)

Unter dem Motto "Support your local Lieblingsfestival" geht "Startrampe"-Host Fridl Achten auf Bayern-Tour und besucht gemeinsam mit einer Band die Locations einiger schöner Festivals. In dieser Folge trifft er Patrick Jung und Clemens Wieser, die Verantwortlichen vom "Modular"-Festival in Augsburg. Im Fokus der Sendung steht die Regensburger Indieband Some Sprouts, die 2020 auf dem "Modular" hätte spielen sollen. Der tiefenentspannte Slacker-Dream-Pop der fünf Jungs eignet sich perfekt als Soundtrack für einen lauen Sommerabend.

Datum: 09.03.2021