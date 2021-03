Kultur

Startrampe Spezial - Die schönsten Live Sessions von PULS (1/2)

In der Corona-Krise bringt "PULS" mit "Support your local Lieblingsact" exklusive Live-Sessions ins Fernsehen. Mit: AnnenMayKantereit, Giant Rooks, ME + MARIE sowie Jesper Munk & Lary.

Datum: 23.03.2021