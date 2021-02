Startrampe - Unterwegs mit der Folk-Pop-Band PROVINZ

Letzter Programmpunkt des "Startrampe"-Drehs mit Provinz: ein Ausflug an den Bodensee. Dort beweisen Provinz und Fridl beim Fischen, dass sie weder auf See noch in Biologie wirkliche Experten sind. Mit ein "bisschen" Hilfe von Fischer Urs Riebel springt am Ende aber immerhin ein selbst gefangenes Abendessen heraus. Beim Grillen sprechen Provinz und Fridl über Zuhause, Träume und den explosiven Start ihrer Karriere.