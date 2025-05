Startrampe Covered – Best-of: Starke Newcomerinnen 2023

Zuletzt treten mit Pantha und Diana Goldberg zwei Newcomerinnen an, die von der klassischen Musik kommen und die in den Liedern, die sie covern, den Zugang zur Musik gefunden haben, den sie so lange gesucht haben. Für Pantha ist „Einmal um die Welt“ von Cro der Song, der ihr immer wieder gute Laune beschert, und Diana Goldberg covert mit „I Feel It Coming“ von The Weeknd den Song, der sie an ihren eigenen Anfang in der Popmusik erinnert.