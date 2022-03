Kultur

Startrampe - Unterwegs mit der Indie-Pop-Band A Tale of Golden Keys

Hannes, Flo und Jonas haben mit ihrer Band "A Tale Of Golden Keys" gerade ihr drittes Album "The Only Thing That''s Real" veröffentlicht. Nachdem Konzerte gerade so utopisch sind wie eine Reise zum Mond, hatten die Jungs große Lust, ein paar Songs von ihrer neuen Platte wenigstens in einem Club ohne Publikum live zu spielen. Das inoffizielle Band-Motto lautet: "Weniger proben, mehr Gefühl!"

Produktionsland und -jahr:

Datum: 08.03.2022