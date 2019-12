Sonate für zwei «Beethoven»

In «Sonate für zwei» will es Moderatorin Nina Mavis Brunner von Pianist Lev Vinocour genau wissen: Welche Geschichten stecken hinter dem Meisterwerk? Welche musikalischen Neuerungen hat es gebracht? Was geht es die Menschen heute noch an? Beethovens «Mondscheinsonate» führt die zwei an den Vierwaldstättersee, denn ohne ihn hätte die Sonate ihren markanten Namen nicht. Mit dabei: der Konzertflügel, an dem Vinocour im Gespräch mit Nina Marvis Brunner das «Opus 27, Nr. 2» ergründet. Es geht um musikalische Innovationen, Leitmotive und kompositorische Details.