Sommernachtskonzert Schönbrunn 2021

Gerade in der Pandemiezeit soll dem Publikum ein unvergesslicher Abend bereitet werden. Dazu widmet sich das Programm ausgewählten Werken von Bernstein, Verdi, Rachmaninov, Sibelius, Elgar, Debussy und Holst. Erstmalig steht Daniel Harding in Schönbrunn am Pult der Wiener Philharmoniker. Der gebürtige Brite gilt als einer der brillantesten Dirigenten der jungen Generation und erhielt in der Vergangenheit für seine Arbeit mit den großen internationalen Orchestern und Opernhäusern viel Beifall -sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern.