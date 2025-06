Sommernachtsgala Grafenegg 2025

Der Wolkenturm inmitten des Schlossparks Grafenegg.

Quelle: Alexander Haiden

Auf dem sicheren Weg dorthin befindet sich auch Grafenegg-Debütantin Siphokazi Molteno: Die aus Südafrika stammende Mezzosopranistin entwickelte sich bereits in den ersten Jahren ihrer Karriere an der New Yorker Metropolitan Opera zu einem wahren Publikumsliebling und wird auch die Gäste am Wolkenturm verzaubern.



Fabien Gabel gibt mit seiner ersten Sommernachtsgala gleichzeitig sein Antrittskonzert als Chefdirigent am Pult des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich: Gemeinsam werden sie die nächsten Jahre in Grafenegg auf vielfältige Weise mitgestalten.