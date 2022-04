Solidaritätskonzert für die Ukraine

Dirigent Christoph Eschenbach

Quelle: Marco Borggreve

Das Konzerthausorchester Berlin wird dirigiert von Christoph Eschenbach. Nach seiner großen Karriere als Pianist und Chefdirigent renommierter Orchester in Europa und den Vereinigten Staaten ist Christoph Eschenbach seit 2019 Chefdirigent des Konzerthausorchester Berlin. Von der Kriegssituation in der Ukraine ist Christoph Eschenbach sehr betroffen: "Ich bin maßlos entsetzt und verstört über die schreckliche Situation in der Ukraine. Ich bin im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, war selbst ein Flüchtlingskind und weiß daher, welche tiefen Wunden Krieg hinterlässt. Ich hoffte, dass dies der letzte Krieg in Europa gewesen sei in meinem Leben und dem zukünftiger Generationen. Nun muss ich das furchtbare Leid sehen, das über die Menschen in der Ukraine gekommen ist, durch ein Regime, das ein Land überfällt und somit unsere Demokratie. Ukrainische Kinder auf der Flucht sind großen Gefahren ausgesetzt, ihnen drohen unter anderem Hunger, Krankheiten sowie Traumata."