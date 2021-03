Kultur

Sir Simon Rattle dirigiert Mahler und Ravel

Mit Sir Simon Rattle am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks waren im Sommer 2020 in München trotz Corona-bedingter Kompromisse unverhoffte Konzerthighlights erlebbar. Was damals vor einem notgedrungen exklusiven Kreis von 100 Zuhörern stattfand, ist nun noch einmal nachzuerleben: Magdalena Koženás Interpretation der Rückert-Lieder von Gustav Mahler sowie Maurice Ravels brillante Ballettmusik "Ma mère l''oye".

Datum: 20.03.2021