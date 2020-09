Kultur

Sepultura: Alive at Rock in Rio

Aus dem Cidade do Rock, Rio de Janeiro, 2013 - Am 19.September 2013 begeistert die brasilianische Thrash-Metal Band "Sepultura" mit der französischen Industrial-Percussion-Gruppe "Les Tambours Du Bronx" die Fans beim Rock in Rio-Festival.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 01.08.2020