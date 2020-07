Die Niederländerin spielt Brahms' Violinkonzert in D-Dur op. 77. Außerdem steht Johannes Brahms' Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 auf dem Programm. Für den Finalsatz griff Brahms auf die Form einer barocken Passacaglia oder Chaconne zurück, ursprünglich ein Volkstanz.



Hierfür verarbeitete er ein an das Bassthema vom Schlusschor aus Johann Sebastian Bachs Kantate "Nach dir, Herr, verlanget mich" angelehntes Thema.



Das Eröffnungskonzert des "Schleswig-Holstein Musik Festival 2019" bietet seinem Publikum nun die äußerst seltene Gelegenheit, vor Brahms' sinfonischem Meisterwerk Bachs Chor mit jenem Ciaccona-Thema zu hören, das in leicht abgewandelter Form in der Sinfonie wieder auftaucht.