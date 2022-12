Sarah Connor – Not So Silent Night

2022 verpackt die dreifache Mutter und Familienmanagerin ihren Blick auf Weihnachten in 15 neue Songs und eine Show mit viel Musik und vielen emotionalen Geschichten rund um die manchmal nicht so besinnlichen Feiertage am Ende eines jeden Jahres. Diese Geschichten erzählt sie in abgesetzten Interviewpassagen, und auch ihre Fans kommen in diesem Weihnachtsspecial zu Wort.