Kultur

Rockpalast Crossroads (4/4): The Sonic Dawn

The Sonic Dawn ist eine psychedelische Rockband aus Kopenhagen, Dänemark, die bezüglich musikalischer Sixties-Authentizität ihresgleichen sucht. Die Mitglieder des jungen Trios kennen sich von Kindesbeinen an, ihr Zusammenspiel wirkt entsprechend vertraut. Man orientiert sich dabei an Acts von der US-amerikanischen Westküste: Schweineorgel, Jingle-Jangle-Gitarren und das eine oder andere Hendrix-artige Lick.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.01.2021