Rockpalast Crossroads (2/4): MAN

In ihren Songs lässt sie oft auch ihre Blues-Wurzeln zum Vorschein kommen. In den späten 1970er-Jahren löste sich die Band für einige Jahre auf, später in den 1980er-Jahren nochmals. Heute stehen bei MAN zwei Generationen auf der Bühne und injizieren bei aller Gelassenheit frische Virtuosität in den Geist und das Repertoire der Band.