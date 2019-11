Rockpalast Crossroads (2/8): Velvet Volume

Um wirklich zu verstehen, worum es bei Velvet Volume geht, ist eine Zeitreise nötig. Sie wuchsen mit den Rolling Stones, Jimi Hendrix, David Bowie, Siouxsie & the Banshees auf, später wurden Jack White, George Michael und Haim zu großen Inspirationen für sie. Wie sie all diese Einflüsse in einen eigenen, nicht an brachialer Wildheit sparenden Rock-Entwurf überführen, hat große Klasse. Zum Live-Erlebnis trägt auch ihre stets sehr charismatische Bühnenpräsenz bei. "The Line of Best Fit" urteilte: "Sie platzen vor Haltung und Stil!"