Rockpalast Crossroads (1/4): Tom Allan & The Strangest

Tom wächst als Sohn eines britischen Soldaten und einer deutschen Mutter in Deutschland auf und kommt früh über die Plattensammlung seines Vaters in Kontakt mit Bands wie The Clash und den Sex Pistols. Bei einer Open-Mic-Night in Köln lernt er den mexikanischen Gitarristen Evan "The Strangest" Beltran kennen. Die beiden philosophieren über ihre Liebe zur Gitarrenmusik von Bands wie Libertines und Oasis, werden enge Freunde und gründen Tom Allan & The Strangest. "Tom bringt das Beste in mir hervor - und ich in ihm. Das definiert uns. Wir brauchen einander, um uns zu übertreffen", so Evan.