Kultur

Rockpalast Crossroads - Splinter

Es passiert schon mal, dass eine Band ins Studio geht, um an einem Wochenende eine Single aufzunehmen - und es dann so begeisternd läuft, dass gleich ein ganzes Album dabei herauskommt. So geschehen im Falle von Splinters Debütalbum "Filthy Pleasures". Was diese niederländische Supergroup vom Stapel lässt, ist selbstredend nicht die Erneuerung der Rockmusik, wohl aber ein gehöriger Schub an Frischzellen für ein Genre, das nach Frische lechzt.

Datum: 12.04.2022