Kultur

Rockpalast Crossroads: Love Ghost

In der Musik der jungen Band Love Ghost aus Los Angeles kommt so einiges zusammen, was Genre-Puristen abschrecken könnte. Das ist Frontmann Finnegan Bell egal. "Wir befinden uns in einer verrückten Phase der Geschichte, und deshalb schreiben wir auch verrückte Musik", sagt er. Love Ghost sind bekannt für ihre äußerst expressiven Liveshows, in denen sie Alternative- und Emo-Rock, Grunge und Hip-Hop kreuzen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.05.2022