Rockpalast Crossroads (4/8): Jett Rebel

Mit Jett Rebel (Gesang, Gitarre), Willem van der Krabben (Schlagzeug) und Peter Peskens (Bass)



Er ist in den letzten Jahren zum holländischen Top-Act gereift, mischt scharfe und kantige Melodien mit seiner tiefen Liebe zur Vintage-Popmusik, die an Prince oder Jamiroquai erinnert. Auf der Bühne ist er ein energiegeladener Act und Tausendsassa.



Jett Rebel ist immer unterwegs, er droht vor Energie zu bersten und entflammt mit charmantem Enthusiasmus die Begeisterung der Band und der Zuschauer.



Die Nürnberger Nachrichten jubeln: "[...] was wir so oft vermissen im zeitgenössischem Pop: ungeheure Musikalität, Virtuosität, Funkyness, Spontanität, Action, Witz, Wagemut und eine unerschöpfliche Spielfreude."



Auch alle niederländischen Medien lieben ihn und vergleichen Jett Rebel mit den größten Namen in der Geschichte der Popmusik. In den letzten zwei Jahren spielte er über 150 Festivals und vier ausverkaufte Clubtouren.