Kultur

Rockpalast Crossroads: The Holy

Die Songs des Quintetts aus Helsinki zehren von der Balance zwischen Dunkelheit und Licht, mit Momenten tiefer Angst - die dann in stürmischer Hoffnung explodiert. Diese Band hat etwas Besonderes, ihre Live-Energie speist sich aus vielen Quellen: zwei Schlagzeuger und eine Bassistin, die einen stoischen Beat entfachen, der an frühe Gang of Four denken lässt, Gitarren, die teils an Wire erinnern.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 23.11.2021