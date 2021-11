Kultur

Rockpalast Crossroads: The Dust Coda

Das Quartett aus London wurde laut ihres Sängers John Drake gegründet, um "all die großartigen Dinge des Rock ''n'' Roll zu wiederholen und sie auch in modernen Zeiten lebendig zu halten". Ihr fetter, teils monströser Sound mit hohen Melodie-Anteilen ist nicht weit von dem ihrer Label-Kollegen The Temperance Movement, Massive Wagons und Those Damn Crows entfernt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 16.11.2021