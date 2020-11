Rockpalast Crossroads: Sloper

Sie müssen das Rad nicht neu erfinden - fette Riffs, doppelte Dschungeltrommeln und eine ausdrucksstarke Stimme reichen, um den Menschen das zu geben, was die Band möchte: eine gute Zeit im altmodischen Sinne, ein einfaches Fallenlassen in die Musik, ein eskapistischer Ausflug in die Welt des Rock ohne überhöhten Kontext. Vor allzu arger Vorhersehbarkeit sind Sloper jedoch gefeit, schon allein das doppelt besetzte Schlagzeug lässt keine Verweise auf Austauschbarkeit zu.