Rockpalast Crossroads: De Wolff

Fünf ihrer Alben landeten in den niederländischen Top-20-Charts, sie spielten über 1000 Shows rund um den Globus und bekamen 2019 den renommierten niederländischen Edison-Award in der Kategorie "Best Rock Band" verliehen. Sie bedienen sich beim Southern Rock, sind durchaus swampy unterwegs, haben hier und da gar einen Dr.-John-/New-Orleans-Vibe, dann wieder klingen sie, als hätten sie sich in Kalifornien den Schliff für ihr ausgefuchstes Songwriting geholt.