Rock the Classic: Mad Sin

Es mag für viele ein musikalischer Frevel sein, dieses Meisterwerk der Klassik in harten Punksound zu verwandeln. Sei es drum. Es ist jedenfalls ein höchst extravagantes und amüsantes Erlebnis, mitzuerleben, wie die Berliner Band "Mad Sin" Beethovens Fünfte in ihre DNA überführt. Die Band, 1987 gegründet, macht mit spektakulären Auftritten in den USA, in Asien und Europa Furore. Immer noch dabei, ungestüm wie eh und je, ist der charismatische Frontmann Köfte DeVille, Hirn, Herz und Hoden von "Mad Sin". Markenzeichen der Band ist ein entfesselter Hochgeschwindigkeits-Punk-'n'-Roll, der sich in gewaltigen akustischen Sturzfluten ergeht.