Richard Strauss: Die Frau ohne Schatten

Regisseurin Lydia Steier kreiert eine Rahmenhandlung zur Oper, die den Zuschauer in die fantastische Traumwelt eines jungen Mädchens (Vivien Hartert) entführt.

Quelle: ZDF/Martin Sigmund

In der Neuinszenierung der amerikanischen Regisseurin Lydia Steier und interpretiert von den Berliner Philharmonikern verspricht dieses Event klanglichen und optischen Hochgenuss. Strauss' Spätwerk ist in seiner Opulenz der Prototyp einer Festspieloper.



"Die Frau ohne Schatten" ist die Vorzeigeoper des Jugendstils. Das Werk wird in der aktuellen Deutung der Starregisseurin Lydia Steier mit einer radikal neuen, feministischen Sichtweise aufwarten. Lydia Steier, vielfach ausgezeichnete gebürtige US-Amerikanerin mit jüdisch-wienerischen Wurzeln, gilt derzeit als der absolute Shootingstar unter den Opernregieführenden.





Ihre Inszenierungen stehen für bildgewaltiges Musiktheater und kühne Visualisierungen mit Intellekt, Witz und Mut. "'Iss-bitte-dein-Gemüse-Theater' ist nicht meins", so die Regisseurin. "Mir geht es darum, Denkanstöße anzubieten, aber auch etwas Sinnliches, also Show und Spektakel."