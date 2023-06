Kultur

Best of Radltour-Konzerte - mit Max Giesinger, Leony und Sportfreunde Stiller

"Tagsüber radeln, abends feiern" – das ist das Motto der BR-"Radltour". Dieses "Best of Radltour-Konzerte 2022" präsentiert die Auftritte von Max Giesinger, Leony und Sportfreunde Stiller. In Landau an der Isar haben die Fans mit einem bestens gelaunten Max Giesinger gefeiert, bei Leony in Aichach gab es von "Faded Love" bis "Remedy" Chart-Hits satt, und zum Abschluss haben die Sportfreunde Stiller in Gunzenhausen viel "Applaus, Applaus" bekommen.

Datum: 04.07.2023