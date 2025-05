PULS Open Air 2024: Best-of 2 mit zeck, Bibiza und Berq

Seine genetischen Vorbelastungen waren nicht gerade künstlerischer Art – wurscht, er wollte trotzdem Musik machen. Also hat er Beats gebastelt und gerappt. Das fühlte sich richtig an, und so lernte er andere Musiker kennen. Die ersten Tracks, die so entstanden sind, wurden der Welt 2021 auf zwei Alben präsentiert: „Zwei Zöpfe auf dem Kopf“ und „Lebe wie ein Hippie“. Darin sind grundsätzliche Betrachtungen zu finden wie: „Ich steige aus der Dusche und fühl mich frisch“, „Fick die Welt“ und „Pilgramgasse“, in dem er die Prognose wagt: „Das Leben kommt so wie bestellt.“