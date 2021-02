Kultur

PULS Open Air 2019 - mit BHZ und Serious Klein

Drei Tage, sechs Bühnen, rund 60 Musik-Acts: Das "PULS Open Air" auf Schloss Kaltenberg (30.5.-1.6.2019) war auch im vierten Jahr das Highlight des bayerischen Festivalsommers. Mit dabei: BHZ und Serious Klein. BHZ, eine Abkürzung für Bananahaze, sind fünf Deutschrapper aus Berlin-Schöneberg. Sie bringen in ihren Songs immer wieder nostalgische Elemente unter und feierten damit Erfolge. Und Serious Klein ist mit seinem englischsprachigen Hip-Hop eindeutig seiner Zeit voraus.

