Platée - Aus dem Theater an der Wien, 2020

DRITTER AKT



Als Juno ihren Gatten Jupiter in Athen nicht gefunden hat, kehrt sie wütend nach Hause zurück. Sie wird von Merkur überredet, sich zu verstecken. Platée und Jupiter kommen zusammen mit Jupiters Freunden, die so tun, als ob sie die Heirat zelebrieren. Als Platée sich wundert, warum Amor und Hymenaeus, der Gott der Hochzeit, nicht gekommen sind, um die Verbindung zu segnen, verwandelt sich Mommuss, einer von Jupiters Begleitern, schnell in einen Behelfs-Amor. La Folie erscheint ebenfalls auf der Party. In dem Moment, in dem sich Jupiter und Platée vorbereiten, zu Bett zu gehen, stürmt Juno herein. Sobald sie Platée sieht, bricht sie in Lachen aus, endlich begreift sie, dass das Ganze nichts als ein Scherz war. Jeder stimmt in ihr lautes Gelächter ein. Jupiter und Juno sind wieder vereint und kehren in ihren Himmel zurück, während Platée verhöhnt und gedemütigt allein auf der Erde bleibt. (Quelle: Theater an der Wien)