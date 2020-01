Peer Gynt - Ballett aus der Wiener Staatsoper 2019

Zsolt Török (ein Hirsch)

Quelle: ORF/Wiener Staatsoper.

Edward Clug verwendet neben der Musik aus "Peer Gynt" auch weitere bekannte Werke des als "der norwegische Komponist schlechthin" geltenden Edvard Grieg.

Das 1867 von Henrik Ibsen geschriebene dramatische Gedicht nach einer Vorlage von norwegischen Feenmärchen wurde erst später zu einer Bühnenfassung umgeschrieben und vertont.



"Ibsen und Grieg haben jeweils eine eigene Version von 'Peer Gynt' geschaffen. Mein Ziel war es, diese in ein neues Ganzes zu verschmelzen, in eine Landschaft mit vielen Türen. Ich habe meinen Zugang gewählt, der Ihnen, verehrtes Publikum, weit offen steht, und lade Sie ein, durch diesen zu einem neuen Ballett-Erlebnis zu gelangen.", so Edward Clug über seine Inszenierung.