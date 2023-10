Kultur

Only The Poets

Die britische Indie-Rock-Band Only the Poets hat in diesem Jahr bereits mehrere Konzerte binnen einer Stunde ausverkauft. Beim New Pop 2023 spielte die Band ihren Song Every God I Pray To mitten im Publikum, keine Armlänge entfernt von ihren Fans.

Datum: 30.10.2023