Nikolaus Harnoncourt dirigiert den Da-Ponte-Zyklus: "Così fan tutte"

Markus Werba (Don Alfonso), Andrè Schuen (Guillelmo), Mari Eriksmoen (Fiordiligi), Katija Dragojevic (Dorabella)

Quelle: ORF/Theater an der Wien/Herwig Prammer

Die etablierte, gesellschaftliche Ordnung wird in politischer, moralischer und emotionaler Hinsicht nur mühsam gekittet - keine der Figuren kann am Ende wirklich bruchlos so weiterleben wie zuvor.



Innerhalb von nur vier Jahren schufen Mozart und Da Ponte drei Opernwerke: Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) und Così fan tutte (1789/90).

Alle drei drehen sich um die Liebe. In Così fan tutte demontiert der zynische Alfonso mit einer Treue-Probe die Liebe zweier glücklicher Paare. Dieses letzte Werk von Mozart und Da Ponte ist zugleich das rätselhafteste. Was ist Schein, was ist echt? Darf man einem Liebesversprechen trauen?