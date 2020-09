3satfestival: Milky Chance

Milky Chance haben in den letzten Jahren versucht, ihren einzigartigen Global Pop weiter zu entwickeln und gleichzeitig ihrem Stil treu zu bleiben. Stilistisch starteten sie mit einem smoothen hochästhetischen Minimalismus, um sich dann zu einem bewusst breiten Panorama-Pop mit viel Platz für die Produktion zu bewegen. Heute haben sie das Kunststück fertig gebracht, die beiden Pole zu verbinden und sind zu echten Songwritern herangereift. Verwendung findet alles was Spaß macht: Off Beat, analoge Synthies, HipHop, Sampling, da gibt es keine Grenzen. Die Melodien bleiben hängen und die Gemütslage entspannt sich.