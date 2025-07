Kultur

Michael Schulte

Durch "The Voice of Germany" wird Michael Schulte bekannt, in seinem Kinderzimmer nimmt er 2012 ein Cover mit Max Giesinger auf. 2018 tritt er beim "Eurovision Song Contest" auf. Für Deutschland holt er dabei den vierten Platz. Michael Schulte präsentiert auf dem Festplatz im schwäbischen Donauwörth beim "Best-of Radltour-Konzerte 2024" seine größten Hits wie "Waterfall", "Beautiful Reason" und seinen ESC-Erfolg "You let me walk alone".

