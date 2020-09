Metallica: S&M

Den Filmfans ewig in Erinnerung wird Michael Kamen mit seinen beiden Hits "(Everything I Do) I Do It For You" in Zusammenarbeit mit Bryan Adams zum Kevin-Costner-Epos "Robin Hood" und "All For Love" für den Abenteuerfilm "Die Drei Musketiere" bleiben, den er zusammen mit Bryan Adams, Sting und Rod Stewart schreibt. Auch Kamens dritte Zusammenarbeit mit Bryan Adams ist erfolgreich: "Have You Ever Really Loved a Woman" aus dem Film "Don Juan de Marco" mit Johnny Depp wird ein Hit und für den Grammy nominiert.