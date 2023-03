Mein Rachmaninow – Sergey Tanin in der Villa Senar

Die Villa Senar bei Luzern liess Rachmaninow in den 1930er Jahren erbauen. Bis heute ist der Geist des grossen Pianisten und Komponisten dort lebendig. Der junge russische Pianist Sergey Tanin verbringt einige Tage in der Villa Senar und versenkt sich in die Welt Rachmaninows. Auf dem Originalflügel seines Vorbildes spielt er Auszüge aus den «6 Moments Musicaux op 12». Er lässt uns eintauchen in Rachmaninows Musik, macht sich Gedanken zum kompositorischen Werk und persönlichen Schicksal des Meisters. Die beiden russischen Musiker verbindet eine existentielle Erfahrung, wie Rachmaninow lebt auch Tanin seit dem Ukrainekrieg fern seiner Heimat. Der Film gibt Einblick in wichtige, auch unbekannte Aspekte von Rachmaninows Biografie, etwa sein Heimweh nach dem verlorenen Russland, das er nach der Russischen Revolution 1917 verliess, um nach Amerika zu emigrieren und nie wieder zurückzukehren.