Lucerne Festival 2019: Riccardo Chailly und Denis Matsuev spielen Rachmaninov

Das Programm, mit dem Riccardo Chailly und sein LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA das Sommer-Festival eröffneten, umkreiste diesen Wendepunkt in Rachmaninows Leben: mit dem legendären Dritten Klavierkonzert, das 1909 noch in Russland entstand, und mit der wehmütigen Dritten Sinfonie, die er in der Emigration schuf, 1935/36 in Hertenstein bei Luzern.