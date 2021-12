Kultur

Leverkusener Jazztage - Still In the Woods

Freigeistig, experimentierfreudig und offen gegenüber verschiedenen musikalischen Stilmitteln - all das sind Still In The Woods. Anna Hauss prägt in emotionaler Vielschichtigkeit den Sound. Wenn das Quartett aus Berlin und Leipzig auf das Genre-Karussell springt und beschwingt seine Runden dreht, kommen jazzige Harmonien, Neo-Soul, energetische Grooves und Indietronics vor.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 07.12.2021