Leverkusener Jazztage (1/4): Nils Wülker

Das Ergebnis dieses Freidenkertums hat Nils Wülker mittlerweile auf drei Studioalben gebannt. Auf "Up" machte Wülker Jazz mit Pop familiär, während er auf dem Nachfolgealbum "On" Jazz mit Hip-Hop kombinierte. Auf "Go", seinem aktuellen Werk, lässt Nils Wülker Jazz mit eleganter Elektronik flirten. Neugierig und offen ist der Musiker aber nicht nur auf seinen Alben - auch live gilt: Allerhand ist möglich.