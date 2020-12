Leverkusener Jazztage (2/4): The Jakob Manz Project

Im Frühjahr 2020 erschien mit "Natural Energy" das Debüt der Formation. Was für den musikalischen Überflieger etwas ganz Besonderes war: "Das erste Album in der Hand zu halten, das ist schon ein Riesengefühl", so Jakob Manz. "Natural Energy" ist vom ersten bis zum letzten Ton ein Gemeinschaftsprojekt: "Da ist kein einziges Stück drauf, an dem wir als Band nicht noch zusammen gearbeitet haben, alle haben mit komponiert".