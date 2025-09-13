Kultur
Last Night of the Proms 2025
Der krönende Abschluss der Londoner Promenadenkonzerte verspricht einen unvergesslichen Abend mit der Trompeterin Alison Balsom und der Sopranistin Louise Alder. Dirigentin Elim Chan leitet in der Royal Albert Hall einen ausgelassenen Abend voller virtuoser Meisterwerke, Opernarien und britischer Hymnen. Das BBC Symphony Orchestra, der BBC Symphony Chorus und die BBC Singers sorgen für musikalische Höchstleistungen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.09.2025
- 20:15 - 23:15 Uhr
Seit rund 80 Jahren ist die „Last Night of the Proms“ in der Royal Albert Hall das Highlight der Londoner Promenadenkonzerte, des weltgrößten Musikfestivals mit klassischer Musik. Jedes Jahr stehen dort zahlreiche englische Mitsing-Klassiker auf dem Programm. Bei „Auld Lang Syne“ und Edward Elgars „Pomp and Circumstance“ wehen im Publikum britische und europäische Flaggen, die das gemeinsame Singen begleiten.
Elim Chan, seit 2019 Chefdirigentin des Antwerp Symphony Orchestra, debütiert bei der „Last Night of the Proms“. Sie dirigiert das BBC Symphony Orchestra, den BBC Symphony Chorus und die BBC Singers und bietet ein mitreißendes musikalisches Erlebnis. Die Übertragung aus der Royal Albert Hall kommentiert Daniel Finkernagel.